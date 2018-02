Titelverdediger Tsonga haakt geblesseerd af voor Rotterdam

Tsonga moest vandaag in Montpellier opgeven in de halve finales. De nummer drie van de plaatsingslijst had de eerste set tegen zijn landgenoot Lucas Pouille met 6-1 gewonnen en kreeg zelfs twee matchpoints in de tweede bij 5-3, maar toen liet het lichaam de 32-jarige Tsonga in de steek.

Pouille kreeg door de opgave van Tsonga een plek in de finale in de schoot geworpen. Hij treft in de eindstrijd zijn landgenoot Richard Gasguet, die in de halve finales in drie sets te sterk was voor de als eerste geplaatste David Goffin: 6-4 0-6 6-3. Die Belg is komende week ook een van de trekpleisters in Rotterdam.