Titelverdedigster Kerber al in tweede ronde naar huis

De nummer 5 van de wereld trok de eerste set nog vrij eenvoudig naar zich toe. In de tweede set knokte Davis zich echter terug om vervolgens in de derde beslissende set over Kerber heen te lopen met liefst 6-1. Dit resultaat mag een enorme stunt heten. De 25-jarige Davis is de nummer 95 van de wereldranglijst en kwam nooit verder dan de derde ronde op Wimbledon (2014). Kerber heeft al drie grandslamtitels op haar naam staan. Ze won vorig jaar in de finale van Serena Williams.