Toegang geweigerd: Polen zet toptennisster uit Rusland op lijst ‘ongewenste mensen’

Novak Djokovic en de kunst van de tiebreak: ‘Het is een machine’

Novak Djokovic ligt op koers om ook het derde grand slam van dit jaar te winnen. Een belangrijk wapen is zijn tiebreak, hij won er in de majors vijftien op rij, de laatste vrijdag in de halve finale van Wimbledon tegen Jannik Sinner. Een veelzeggend record. ,,Het is een machine.”