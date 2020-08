Toernooi van Rome week eerder na afgelasting in Madrid

Serena verslaat Venus Williams in 31ste Sister Act

13 augustus Serena en Venus Williams hebben voor de 31ste keer tegen elkaar gespeeld in een proftoernooi. Serena, de jongste van de twee en meest succesvolle met 23 grandslamzeges, won de confrontatie in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Lexington in drie sets: 3-6 6-3 6-4. Het was de negentiende keer dat Serena de 'Sister Act' won.