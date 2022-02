Toeschouwers mogen ook na 22 uur blijven en zien Tsitsipas eerste partij overleven

Grillige driesetter Tallon Griekspoor bereikt dankzij superieure tiebreaks tweede ronde Rotterdam

Tallon Griekspoor heeft zich in drie sets langs Aslan Karatsev geknokt en is daarmee doorgedrongen tot de tweede ronde van het ABN-AMRO tennistoernooi in Rotterdam. In een grillige wedstrijd werd het 2-6 7-6 (2) 7-6 (0) voor de Haarlemmer.

19:24