Tomic verbannen na ruzie met Hewitt

Davis Cup Griekspoor buigt in drie sets voor Vesely

1 februari Tallon Griekspoor is er net niet in geslaagd het Nederlandse Davis Cup-team een goede dienst te bewijzen in de openingspartij van het treffen met Tsjechië. De 22-jarige Haarlemmer won de eerste set, maar moest daarna zijn meerdere erkennen in Jiri Vesely: 7-5, 4-6, 4-6.