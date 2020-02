Topfavoriet Medvedev blaast vroege aftocht in Ahoy

Medvedev beleefde in 2019 een droomseizoen door meerdere toernooien te winnen en de finale van de US Open te bereiken. In 2020 wil het nog niet echt lukken bij de Rus, die in de achtste finales van de Australian Open werd uitgeschakeld door Stan Wawrinka. Tegen Pospisil gingen de openingsgames naar Medvedev, maar leverde hij daarna twee keer zijn servicebeurt in. Op het tweede setpunt sloeg Pospisil toe en schakelde hij de als eerste geplaatste Medvedev uit.



De Canadees, vorige week nog verliezend finalist in Montpellier, drukte in de tweede set door en maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af. Pospisil neemt het in de achtste finales op tegen Filip Krajinovic, die dinsdagavond Tallon Griekspoor wist te verslaan.



,,Ik speelde erg goed, misschien wel bijna perfect. Vorige week heb ik zoveel vertrouwen opgedaan”, zei de winnaar. ,,Ik speelde lekker ontspannen, maar had dit om eerlijk te zijn ook niet verwacht.”