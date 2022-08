Topfavorieten Daniil Medvedev en Carlos Alcaraz al na één wedstrijd klaar in Montreal

Alcaraz, die in de eerste ronde in Montreal een bye had, bereikte bij de laatste twee toernooien waar hij aan deelnam, in Umag en Hamburg, nog de finale. Daarin verloor hij van respectievelijk Jannik Sinner en Lorenzo Musetti. In de achtste finales van het toernooi in Montreal neemt Paul het op tegen de Kroaat Marin Cilic. Botic van de Zandschulp speelt later vandaag in de tweede ronde tegen Brit Cameron Norrie.

Nummer 4 van de wereld Alcaraz trok de eerste set nog naar zich toe na een tiebreak. Ook de tweede set was na twaalf games nog niet beslist. In de tiebreak was het een mooie strijd, met Paul (ATP 34) als winnaar. In de vierde game van de derde set leverde Alcaraz zijn service in en die achterstand kwam hij niet meer te boven. In de achtste game, op eigen service, werkte de Spanjaard nog vier matchpoints weg, maar een game later was het alsnog raak. De partij duurde bijna drieënhalf uur.

Volledig scherm Carlos Alcaraz. © AFP

Kyrgios te sterk voor Medvedev

In de volgende wedstrijd op het centre court ging ook de nummer 1 van de wereld eraf. In de eerste set hielden zowel de Rus als Kyrgios al hun servicegames, waarna Medvedev de tiebreak wist te winnen. Vervolgens sloeg de Australische Wimbledon-finalist toe en dus moest er ook hier een derde set aan te pas komen. Daarin kreeg Kyrgios al vroeg breakpoints te verwerken, om nadat hij die had weggewerkt over Medvedev heen te walsen en er met 6-2 een einde aan maakte.



Medvedev was de titelverdediger op het masterstoernooi. Vorig jaar pakte de Rus de titel in Canada door de Amerikaan Reilly Opelka in de finale te verslaan. ,,Dit is de vierde keer dat we tegen elkaar spelen en ik was al succesvol tegen hem in het verleden”, zei Kyrgios na afloop. ,,Maar hij had ook al eens van mij gewonnen. Ik heb het gevoel dat we elkaars spel goed kennen. Ik ben niet het soort speler dat naar de ranking kijkt als hij aan een wedstrijd begint, het gaat er gewoon om tegen wie ik speel en wat voor ballen ze me geven.”

Kyrgios had een goed plan hoe hij tegen de Rus wilde spelen. ,,Ik had voor ogen hoe ik ging spelen, veel serve-and-volley en agressief spel van achter.”

(tekst gaat verder onder de beelden)

Volledig scherm Daniil Medvedev. © AP

Swiatek staat drie games af

Iga Swiatek heeft op overtuigende wijze de achtste finales bereikt bij het WTA-toernooi van Toronto. De Poolse nummer één van de wereld was in Canada veel te sterk voor de Australische Ajla Tomljanovic (72ste op de wereldranglijst): 6-1 6-2. Na iets meer dan een uur was het bij het eerste matchpoint direct raak voor de 21-jarige Swiatek.



Demi Schuurs begon goed aan het dubbelspel in Toronto. Met haar partner Desirae Krawczyk uit de Verenigde Staten won de 29-jarige Nederlandse van de Russische Liudmila Samsonova en de Italiaanse Martina Trevisan: 6-1 6-2. In de volgende ronde wacht het Chinese duo Xu Yifan en Yang Zhaoxuan.

Volledig scherm Demi Schuurs op archiefbeeld. © EPA Volledig scherm Iga Swiatek. © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video's over tennis.