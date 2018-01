Trainer: Rentree van Serena in maart in Indian Wells

Kostyuk (15) maakt geen kans tegen landgenote Svitolina

19 januari Marta Kostyuk (15) was de meest opvallende naam in de eerste week van de Australian Open. Het Oekraïnse tennistalent won in Melbourne inclusief de kwalificaties liefst vijf partijen, maar was afgelopen nacht in de derde ronde niet opgewassen tegen haar 23-jarige landgenote Elina Svitolina: 6-2, 6-2.