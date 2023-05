Truc met tennisbal komt valsspeler Hugo Gaston duur te staan: 133.000 euro boete

Enkelbles­su­re houdt Tallon Griekspoor mogelijk aantal weken aan de kant

Tallon Griekspoor heeft een scheur in het kapsel bovenop een voet opgelopen en een klein scheurtje in de binnenband van een enkel. Het advies luidt om twee tot drie weken niet te spelen, maar deelname aan het toernooi van Rome is met de juiste behandeling niet uitgesloten, zo liet hij via social media weten.