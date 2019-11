Tsitsipas begint ATP Finals met winst op Medvedev

Thiem stunt met zege op Federer bij ATP Finals

0:01 Dominic Thiem is de ATP Finals begonnen met een knappe zege op Roger Federer. De Oostenrijker gaat na de eerste dag van het eindejaarstoernooi in Londen aan de leiding in de groep samen met Novak Djokovic. De Serviër had eerder op de dag van de Italiaan Matteo Berrettini gewonnen.