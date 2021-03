Tsitsipas knokt zich naar tweede ronde in Ahoy

In de eerste set brak Tsitsipas de opslagbeurt van de Bulgaar een keer, maar Gerasimov knokte zich snel weer terug. In de tiebreak was de Griek net iets beter. Ook in de tweede set herstelde Gerasimov zich van een break achterstand, maar de Bulgaar had af en toe wel moeite om zijn eigen games te winnen. Op 6-5 kreeg Tsitsipas een matchpoint op de opslag van Gerasimov en met een fout aan het net van de Bulgaar had de Griek de winst ineens op zak.



In de tweede ronde neemt Tsisipas het op tegen de Pool Hubert Hurkacz. Vorig jaar versloeg de Griek Hurkacz nog in de eerste ronde in Rotterdam.