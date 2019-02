Tsitsipas maakt in Marseille wel favorietenrol waar

Tsitsipas treft Goffin in halve finale Marseille

0:02 Stefanos Tsitsipas neemt het in de halve finales van het toernooi van Marseille op tegen David Goffin. De als eerste geplaatste Griek versloeg Sergei Stachovsky met 6-4 6-3 in de kwartfinales. Goffin, als derde geplaatst, was met 6-2 6-4 te sterk voor Gilles Simon.