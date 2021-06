Tsitsipas na bereiken eerste grandslamfinale: ‘Mijn ego zegt me dat ik meer wil’

Video Djoko­vic komt op Roland Garros goed weg tegen tiener Musetti

7 juni Novak Djokovic heeft zich, na een merkwaardige wedstrijd, geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Serviër had lange tijd grote moeite met de 19-jarige Lorenzo Musetti en keek tegen een 2-0 achterstand in sets aan. Bij een stand van 4-0 in de vijfde set gaf de fysiek aangeslagen Musetti ontgoocheld op. De setstanden waren: 6-7 (7) 6-7 (2) 6-1 6-0 4-0.