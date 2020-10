Tsitsipas plaatst zich soepel voor derde ronde Roland Garros

Het verging de 22-jarige Tsitsipas heel wat makkelijker dan in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs, toen hij zich tegen de Spanjaard Jaume Munar moest terugvechten van twee sets achterstand en een vijfsetter nodig had om alsnog te zegevieren.

Tegen de 34-jarige Cuevas, de nummer 60 van de wereld, liep het op rolletjes. Tsitsipas ondervond alleen in de tweede set wat weerwerk van de Uruguayaan, maar echt in de problemen kwam hij niet. In de eerste en derde set was hij heer en meester; met een lovegame maakte een van de rijzende sterren in het tennis het af. Zijn volgende opponent is de Sloveen Aljaz Bedene, de nummer 56 van de wereld.

Volledig scherm © AFP

Shapovalov

Denis Shapovalov serveerde twee keer voor de wedstrijd, maar de als negende geplaatste Canadees wist de matchpoints niet te benutten en verloor in vijf sets van de Spanjaard Roberto Carballés Baena: 5-7 7-6 (5) 3-6 6-3 6-8. De partij op Court Suzanne Lenglen duurde liefst 5 uur. De 27-jarige Carballés Baena, de nummer 101 van de wereld, bereikte voor het eerst in zijn carrière de derde ronde in een grandslamtoernooi. Shapovalov grosssierde in foutslagen; hij noteerde er 106, tegen 42 voor zijn tegenstander.



In het vrouwentoernooi boekte Garbiñe Muguruza een eenvoudige zege in de tweede ronde op de Tsjechische Kristyna Pliskova: 6-3 6-2. De Spaanse oud-winnares van Roland Garros (2016), als elfde ingeschaald, was in een uurtje klaar met Pliskova.