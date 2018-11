Tsitsipas weer naar Ahoy

Tsitsipas debuteerde in 2017 met een wildcard in Ahoy. De Griek verloor toen in de eerste ronde van Jo-Wilfried Tsonga. Dit jaar strandde hij in de kwalificaties. De twintigjarige Griek haalde daarna de finales van de ATP-toernooien in Barcelona en Toronto, waarin hij steeds verloor van Rafael Nadal. Afgelopen maand veroverde Tsitsipas in Stockholm dan toch zijn eerste ATP-titel. De Griek is komende week de favoriet bij de Next Gen Finals in Milaan, voor de acht grootste talenten van dit seizoen.