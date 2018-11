Tsjechische tennissters verslaan Verenigde Staten in finale Fed Cup

Het team van de Verenigde Staten was de titelverdediger in Praag. Daarvoor waren de Tsjechische vrouwen driemaal op rij de winnaar geweest van het landentoernooi.

De finale werd geteisterd door afzeggingen. Bij Tsjechië ontbrak Karolina Pliskova en bleef de niet topfitte Petra Kvitova aan de kant. De VS speelden om uiteenlopende redenen zonder Serena en Venus Williams, Sloane Stephens en Madison Keys. De toeschouwers kregen desondanks waar voor hun geld met een partij die meer dan 3 uur en 45 minuten duurde. Lang leek Siniakova, de nummer 31 op de wereldranglijst, op weg naar de winst, maar bij 5-4 in de derde set moest ze twee Amerikaanse matchpoints wegwerken. Een kwartier later pakte ze alsnog de winst. Het was de zesde keer in acht jaar dat Tsjechië de Fed Cup veroverde.