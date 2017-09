Tsonga brengt Frankrijk naar finale Davis Cup

Van Uytvanck lonkt naar tweede titel

16 september Alison Van Uytvanck heeft zich geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Canadese Quebec. De 23-jarige Belgische tennisster, als zevende geplaatst, was in de halve finales in twee sets te sterk voor de als vierde geplaatste Duitse Tatjana Maria: 6-1 6-2. De partij duurde welgeteld 68 minuten.