Tsonga geopereerd aan knie

Zverev door naar finale Miami Open waar hij Isner treft

31 maart Alexander Zverev heeft bij het tennistoernooi in Miami de finale bereikt. De beste Duitse tennisser van dit moment versloeg in twee sets (7-6 6-2) de Spanjaard Pablo Carreno Busta. In de eindstrijd treft Zverev de Amerikaan John Isner, die in de andere halve finale won van de Argentijn Juan Martin del Potro.