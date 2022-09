Tunesische Jabeur als eerste naar finale US Open na winst op Garcia

Stefanos Tsitsipas ten onder tegen qualifier, Nick Kyrgios wint ‘nachtmer­rie’ op US Open

Stefanos Tsitsipas is op de US Open in de eerste ronde blijven steken. De nummer 4 van de plaatsingslijst moest in een merkwaardige partij met 6-0 6-1 3-6 7-5 zijn meerdere erkennen in de Colombiaan Daniel Elahi Galán.

30 augustus