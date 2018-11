Twee Italiaanse tennissers geschorst vanwege matchfixing

ATP Finals Zverev klopt Federer en is finalist in Londen

17 november Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de ATP Finals in Londen. De 21-jarige Duitser, die nog nooit voorbij de groepsfase was gekomen, was zesvoudig winnaar Roger Federer in twee sets de baas: 7-5, 7-6 (5).