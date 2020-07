Twee nieuwe toernooien op WTA-kalender, wereldranglijst anders bijgehouden

Het Amerikaanse toernooi in de staat Kentucky vervangt het Citi Open in Washington. Normaal gesproken is dat een toernooi voor mannen en vrouwen, maar gezien de situatie met het coronavirus heeft de organisatie in samenspraak met de WTA besloten om aparte evenementen te houden. De mannen hervatten de ATP Tour vanaf 13 augustus in Washington, de vrouwen komen die week in Lexington in actie. Een week eerder wordt de WTA Tour al hervat op het gravel in de Siciliaanse stad Palermo.



In de aanloop naar de US Open, het grandslamtoernooi dat eind augustus begint, wordt het Western & Southern Open gespeeld. Dat toernooi is normaal in Cincinnati, maar vindt nu voor één keer ook in New York plaats op de banen van Flushing Meadows.