Tweede toernooizege voor Edmund

Géén Dubai Bertens kiest voor rust: ‘Hopelijk krijg ik een nieuwe kans tegen Clijsters’

16 februari Door net als vorig jaar het toernooi van Sint-Petersburg te winnen, spoelde Kiki Bertens de nare nasmaak van het Fed Cup-debacle weg. Ze slaat het toernooi in Dubai deze week over. Al twijfelde ze nog wel even toen ze de loting zag, want ze loopt nu een ontmoeting met Kim Clijsters (36) mis.