Tweevoudig olympisch kampioen skiën Svindal gediagnosticeerd met teelbalkanker

Tweevoudig olympisch kampioen Aksel Lund Svindal is gediagnostiseerd met teelbalkanker. Dat maakte de Noorse skiër vanmiddag bekend via zijn Instagramkanaal. In een lang bericht geeft de 39-jarige Svindal aan dat er een lastige periode achter hem ligt, maar dat het nu naar omstandigheden weer goed gaat.

Op dit moment verblijft Svindal in Italië. In het plaatsje Trento was hij vanmorgen te gast op een congres over skiën en vertelde hij enkele anekdotes over zijn carrière. Niemand had kunnen vermoeden dat de Noor enkele uren later met schokkend nieuws zou komen via zijn sociale media.

„De afgelopen weken waren anders dan normaal, maar dankzij fantastische medische hulp, een beetje geluk en een goede beslissing kan ik weken in plaats van maanden zeggen. Ik ben erg dankbaar voor de gezondheidszorg in Noorwegen.” Zo opent Svindal zijn bericht op Instagram.

Vervolgens geeft Svindal aan dat hij op een gegeven moment voelde dat er iets anders was in zijn lichaam. De Noor besloot daarop naar de dokter te gaan en werd snel doorverwezen naar het ziekenhuis. Hier werd het vermoeden van de eerste arts vrijwel direct bevestigd. Svindal had teelbalkanker.

Omdat Svindal in een vroeg stadium van de ziekte aan de bel trok, kon de skiër goed behandeld worden. Hij werd geopereerd en geeft zelf aan dat de prognose na een week al goed was. Svindal roept daarom mannen dan ook op om over hun gezondheid te praten en bij twijfel een arts op te zoeken.

Tijdens zijn actieve carrière was Svindal lange tijd één van de beste alpineskiërs ter wereld. Op de Olympische Spelen van 2010 in Vancouver pakte Svindal de gouden medaille op de Super-G en acht jaar later in Pyeongchang was hij de snelste op de afdaling. Ook won de Noor een keer zilver en brons en werd hij vijf keer wereldkampioen.