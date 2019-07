Uitslagen en programma eerste ronde Wimbledon

Volg hier gedurende Wimbledon alle programma's en álle uitslagen in het enkelspel bij de mannen en de vrouwen. Tussen haakjes staat het plaatsingscijfer of aangegeven of iemand Lucky Loser (LL) is, uit het kwalificatietoernooi (Q) komt of een Wild Card (WC) heeft gekregen.