Uitslagen en speelschema US Open

Opgave tegen Nadal zorgt voor roemloos einde carrière Ferrer

8:37 David Ferrer heeft geblesseerd moeten opgeven in de wedstrijd tegen Rafael Nadal tijdens de US Open. De eerste set ging naar Nadal met 6-3. In de tweede set kreeg Ferrer te veel last van zijn been en moest hij bij een stand van 4-3 in zijn voordeel de wedstrijd staken.