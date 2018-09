Umpire die Kyrgios peptalk gaf twee weken geschorst

Kroaten naar Davis Cup-finale na zege Coric

16 september Kroatië heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de Davis Cup. De finalist van 2016 versloeg op een gravelbaan in Zadar de Verenigde Staten met 3-2. In de vijfde en beslissende partij was Borna Coric in vijf sets de meerdere van Frances Tiafoe: 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3.