Unicum voor Shapovalov: eerste finale op ATP-toernooi

Winst in drie sets Bertens houdt zicht op WTA Finals na moeizame zege in Moskou

17 oktober Kiki Bertens is er met pijn en moeite in geslaagd om de kwartfinales van het WTA-toernooi in Moskou te bereiken. De 27-jarige Nederlandse won in drie sets van Kaia Kanepi uit Estland: 4-6, 6-3, 7-5. Hierdoor houdt Bertens zicht op deelname aan de prestigieuze WTA Finals later deze maand in het Chinese Shenzhen.