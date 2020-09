US Open: de ene rentree is de andere nog niet

Clijsters wil alles op een rij zetten na vroege uitschake­ling: ‘We zien wel wat de toekomst brengt’

10:26 Het eerste optreden van Kim Clijsters op Grand Slam-toernooi sinds haar comeback was van korte duur. De 37-jarige Belgische werd op de US Open al in de eerste ronde uitgeschakeld door Ekaterina Alexandrova (3-6, 7-5, 6-1) en neemt even de tijd om alles te laten bezinken.