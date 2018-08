US Open: de overgebleven favorieten vóór Kiki

Door Lisette van der Geest



Sloane Stephens (3)

De uitschakeling van Simona Halep in de eerste ronde en het stranden van Caroline Wozniacki in de tweede, maakt Sloane Stephens met haar derde plaats op de ranglijst tot de hoogst geplaatste speelster die zich nog in het toernooi bevindt. De 25-jarige Amerikaanse is tevens titelverdedigster op de US Open. Een jaar geleden speelde ze in de finale tegen haar goede vriendin en landgenote Madison Keys, maar na haar sensationele overwinning volgde een reeks teleurstellingen. Op Roland Garros stond ze dit jaar echter wel in de finale, al verloor ze daar van Halep.



Oud-prof John van Lottum noemde haar eerder in AD Sportwereld ‘de speelster die op 1 zou moeten staan’, gezien de potentie van de Amerikaanse. Ze beweegt makkelijk en is een hardhitter. Op Flushing Meadows wist ze zich woensdag te kwalificeren voor de derde ronde, zij het met moeite. De partij tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina werd een driesetter die bijna drie uur duurde.