US Open eerste grand slam zonder Nadal en Federer sinds 1999

Nadal volgt zijn hart en verdedigt titel US Open niet: ‘Besluit dat ik nooit had willen nemen’

4 augustus Titelhouder Rafael Nadal doet later deze maand definitief niet mee aan de US Open. De 34-jarige Spanjaard staat niet op de deelnemerslijst die dinsdag openbaar werd gemaakt. Opvallend genoeg schreef hij zich eerder wel in voor het masterstoernooi van Cincinnati, dat voorafgaand aan de US Open ook in New York plaatsvindt.