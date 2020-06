US Open gaat door zonder publiek

Sterke verdeeld­heid over US Open: oneerlijke concurren­tie en polarisa­tie op de loer

11 juni Novak Djokovic en Rafael Nadal twijfelen hevig. Roger Federer is geblesseerd en doet sowieso niet mee. Onder de overige tennissers heerst onduidelijkheid en verdeeldheid over de aanstaande editie van de US Open. In New York willen ze dat het grand slam koste wat kost doorgaat. Maar tegen welke prijs?