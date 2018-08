US Open in verlegenheid na 'peptalk' umpire voor Kyrgios

Federer opnieuw zonder setverlies door

23:22 Roger Federer heeft ook in zijn tweede partij op de US Open geen set hoeven afstaan. De Zwitserse nummer twee van de wereld was met 7-5 6-4 6-4 te sterk voor de Fransman Benoît Paire. In de eerste ronde had Federer al met 6-2 6-2 6-4 van de Japanner Yoshihito Nishioka gewonnen.