US Open-winnares Andreescu nog niet klaar voor rentree

Doel: Grand Slam winnen 21-jarige Tsitsipas vol ambitie voor 2020: ‘Ik zie verschui­vin­gen in dit tennistijd­perk’

19 december De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas zet hoog in voor 2020. In aanloop naar het nieuwe tennisseizoen sprak de nummer 6 van de wereld op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi ambitieuze doelen uit. ,,Mijn doelen zijn het winnen van een grand slam, winst van een masterstoernooi, eindigen in de top drie en deelname aan de ATP Finals veiligstellen”, zei Tsitsipas (21) in Dubai.