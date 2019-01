US Open-winnares Osaka ook finaliste in Melbourne

Osaka domineerde de eerste set, die ze na een vroege break snel binnen haalde. Nadat ze Pliskova voor de tweede keer had gebroken, maakte de Japanse het af met twee aces (6-2). De winnares van de US Open plaatste in de tweede set gelijk weer een break, maar leverde vervolgens haar eigen service in. Pliskova kwam beter in haar spel en sloeg in de tiende game op de service van Osaka toe (4-6).



Vroeg in de beslissende set moest Osaka drie breakpoints voor Pliskova wegwerken. ,,Om eerlijk te zijn, was ik steeds zo bang als ik mijn tweede service moest slaan’', erkende de Japanse. Ze haalde haar servicegame toch binnen en wist Pliskova vervolgens te breken. Op 4-3 ‘overleefde’ Osaka weer een breakpoint en even later besliste ze de partij in stijl, met haar vijftiende ace.



,,Ik moest mezelf herpakken in de derde set’', zei Osaka. ,,Het is me weer gelukt. Misschien is dat toch de ervaring die ik inmiddels met zulke wedstrijden heb.’' Osaka vond het wel jammer dat het dak van de Rod Laver Arena vanwege de hoge temperaturen in Melbourne dicht was. ,,Ik hou wel van de hitte. En bovendien dacht ik: het is mijn tijd om te stralen.’’