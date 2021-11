Vader Djokovic: ‘Met deze chantage speelt Novak niet op Australian Open’

Chinese tennisster Shuai Peng spoorloos verdwenen: ‘We verwachten een eerlijk onderzoek’

De WTA, de belangenbehartiger van de tennissters, heeft zorgen geuit over de situatie van Peng Shuai en eist een onderzoek. Van de 35-jarige Chinese is al enige tijd niets meer vernomen en ze is gewist van internetsites en sociale media.

14 november