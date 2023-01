Van de Zandschulp baalt van laat bericht schema, duel met Griekspoor in Nederlandse ochtend

De wedstrijd tussen de twee beste Nederlandse tennissers is de derde partij in een sessie die niet voor 03.30 uur Nederlandse tijd begint. Voor het treffen tussen Van de Zandschulp en Griekspoor moeten eerst tennissters Claire Liu en Madison Brengle hun wedstrijd van dinsdag afmaken op baan 8. De stand is daar 4-2 in de eerste set. Daarna is nog een partij in het dubbelspel, waarna de Nederlandse nummers nummers 34 en 63 van de wereld aan de beurt zijn.

Van de Zandschulp versloeg in de openingsronde Ilja Ivasjka uit Belarus (6-3, 3-6, 7-5, 6-3). De ontmoeting met Griekspoor is de eerste op een grandslamtoernooi tussen twee Nederlanders in 22 jaar. In 2001 was Jan Siemerink Sjeng Schalken in Melbourne in vijf sets de baas.