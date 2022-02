Van de Zandschulp eenvoudig naar tweede ronde in Doha: pittige klus voor de boeg

Voormalig US Open-win­naar Del Potro kondigt in tranen afscheid aan: ‘Knie is een nachtmer­rie geworden’

Juan Martin del Potro maakte begin deze week bekend dat hij volgende week na dertig maanden blessureleed weer op het tenniscourt zal staan. De 33-jarige Argentijn speelt volgende week in het eigen Buenos Aires en een week later ook in het Braziliaanse Rio de Janeiro, maar het worden mogelijk de laatste toernooien in zijn carrière. ,,Het wordt meer een afscheid dan een terugkeer”, vertelde hij op een bewogen persconferentie.

5 februari