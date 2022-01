Van de Zandschulp en Griekspoor krijgen ondanks te lage ranking wildcard voor Ahoy

Arantxa Rus komt in thriller tegen Zidansek nipt tekort

Arantxa Rus is er na een thriller tegen Tamara Zidansek net niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van de Australian Open. Ze verloor in drie sets van de Sloveense, 29ste op de WTA-ranking. Rus, zelf 65ste, had kansen genoeg op de zege. Ze won de eerst set en leidde in set twee én zelfs aan het einde van set 3, maar gaf de voorsprong in een zinderende matchtiebreak toch uit handen: 3-6, 6-3, 7-6 (8).

18 januari