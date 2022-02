Van de Zandschulp komt net tekort tegen Cilic, Griekspoor verliest van Pouille

Voor Botic van de Zandschulp is het ATP-toernooi van Doha (Qatar) voorbij na de achtste finales. De nummer vijftig van de wereld verloor in twee sets van de Kroaat Marin Cilic: 6-3, 7-5.

Van de Zandschulp, die dit jaar voor het eerst in Qatar speelt, kon in de eerste set tot 3-4 goed mee. De tennisser uit Wageningen werd gebroken, maar gaf zich nog niet gewonnen. De als vierde geplaatste Cilic overleefde drie breakpunten alvorens de set binnen te slepen.



Ook in de tweede set leek er voor Van de Zandschulp aanvankelijk niets aan de hand. Sterker nog, hij brak de Kroaat, stond met 3-0 voor en mocht op 5-3 serveren voor de set. In het zicht van de haven begon het echter te haperen bij de Nederlander en de ervaren Kroaat gaf hem geen game meer.

Op zijn tweede wedstrijdpunt maakte Cilic het af met een ace. Vorig jaar riep Cilic Van de Zandschulp ook al een halt toe op het toernooi in Sint-Petersburg. Ook die partij ging in twee sets verloren voor Nederlands beste tennisser, die zich sinds kort weer topvijftigspeler mag noemen.

Van de Zandschulp was in de eerste ronde nog in twee sets te sterk voor de Italiaanse qualifier Thomas Fabbiano. In de kwartfinale neemt Cilic het op tegen de winnaar van de partij tussen de als zesde geplaatste Rus Karen Khachanov en de Fin Emil Ruusuvuori, die later vandaag wordt gespeeld.

Volledig scherm Net als in Qatar strandde Botic van de Zandschulp ook op het ATP-toernooi in Rotterdam in de tweede ronde. © ANP

Griekspoor verliest in Marseille van Pouille

Tallon Griekspoor is in de openingsronde van het ATP-toernooi van Marseille blijven steken. De als zesde geplaatste Nederlander liet zich in drie sets verrassen door de Fransman Lucas Pouille, de mondiale nummer 154 die met een wildcard was toegelaten. Het werd 7-5, 3-6, 6-1 voor de voormalig top 10-speler die lang uit de roulatie was met een elleboogblessure.

De 25-jarige Griekspoor maakte een onrustige indruk op het centercourt van het indoortoernooi in het zuiden van Frankrijk. In de eerste set gaf hij op slordige wijze een 5-3-voorsprong uit handen en in de derde set kwam hij bij vlagen ongeïnteresseerd over. Na 2 uur en 17 minuten maakte Pouille het af met een ace.

De Nederlander won maar iets meer van de helft van de punten op zijn eerste opslag: 53 procent. Pouille (27) won ruim drie kwart van de punten op zijn eerste service: 76 procent.

Griekspoor, de nummer 60 van de wereld, had van de organisatie een woensdagstart gekregen omdat hij dinsdag vanuit Marseille heen en weer moest naar Parijs om een visum voor de Verenigde Staten aan te vragen. Dat visum moest hij opnieuw aanvragen omdat hij eind 2020 zijn paspoort is kwijtgeraakt.

Vorige week verloor Griekspoor op het ABN AMRO World Tennis Tournament in de tweede ronde. In Rotterdam bleek de Hongaar Marton Fuscovics in twee sets te sterk.

