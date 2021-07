Van de Zandschulp laat kansen liggen en verliest in drie sets van Berrettini

Beide tennissers haalden in de eerste set direct een hoog niveau, maar Van de Zandschulp bleek uiteindelijk toch niet opgewassen tegen de krachtige services van de sterke Italiaan. Van de Zandschulp (nummer 137 van de wereld) liet in de eerste set een grote kans op 4-4 liggen, waarna Berrettini de eerste set uiteindelijk met 6-3 won. In de tweede set speelde Van de Zandschulp opnieuw prima, maar Berrettini won ook deze set: 6-4.



In de derde set kreeg Van de Zandschulp een kans op een breakpoint, maar net als in de eerste set wist hij niet toe te slaan. In plaats van 5-3 werd het 4-4. Van de Zandschulp leek de derde set daarna toch nog te gaan winnen, maar hij wist het opnieuw niet af te maken. In de tiebreak was Berrettini na een aantal ijzersterke services weer de sterkste: 7-4. Van de Zandschulp kan met opgeheven hoofd Wimbledon verlaten, maar zal vanavond nog wel eens terugdenken aan een aantal gemiste kansen in deze tweede ronde.