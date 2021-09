Van de Zandschulp moet na doorbraak keuzes maken: ‘Er breekt een belangrijke tijd aan’

„Het is fantastisch wat Botic heeft gedaan, nu is het zaak dat hij zo blijft presteren”, zegt Jacco Eltingh, de technisch directeur van tennisbond KNLTB, na de verloren kwartfinale van Van de Zandschulp. Eltinghs blik is na de knappe prestatie in New York alweer op de toekomst gericht, want hoe gaat het na dit succes verder met de tennisser? „Er breekt een belangrijke tijd aan.”

Van de Zandschulp haalde als qualifier de kwartfinale van de US Open, daarin was dinsdagavond Daniil Medvedev te sterk. Totaal geen schande, de Rus is de nummer twee van de wereld achter Novak Djokovic. De 25-jarige Nederlander beleefde met coach Michiel Schapers aan zijn zijde de weken van zijn leven en veranderde met zijn prestaties ook meteen zijn toekomst. Het kan snel gaan in tennis.

Die ene zwaluw

Van de Zandschulp stijgt met stip op de wereldranglijst en is daarmee in ieder geval het komende jaar verzekerd van deelname aan de grote toernooien. Dat betekent ook dat hij meer geld gaat verdienen en andere keuzes zal maken. Tegelijk brengt het veel druk met zich mee, omdat de verwachtingen hoger worden. Eltingh is razend enthousiast, maar tempert alvast de verwachtingen. „Een zwaluw maakt nog geen zomer. Botic zal zeer constant moet blijven spelen om de top 50 te halen of nog verder te komen.”

Hij noemt in een adem ook Tallon Griekspoor (25), de pupil van Raemon Sluiter en Dennis Schenk, die al een tijdje op het randje van de top 100 staat en belangrijk is geweest voor het succes van Van de Zandschulp. En andersom ook. Voor het beeld: de twee tennissers kennen elkaar al jaren, zijn maten en concurrenten. „Ze maken elkaar sterker”, zegt Paul Haarhuis, Davis Cup-captain en bondstrainer. „Ze willen niet voor elkaar onderdoen, stimuleren en motiveren elkaar.”

De weg van de weerstand

Eltingh bevestigt dat: „Wat hij kan, kan ik ook. Tallon en Botic hebben jaren samen opgetrokken, dat is zo belangrijk geweest. Ieder voor zich werkt niet. De kans op succes is veel groter als er natuurlijke concurrentie is. Maar er komt altijd een moment dat ze op eigen benen moeten en willen staan en die tijd breekt nu aan. Ze zijn goed bezig, kiezen de weg van de meeste weerstand, doen niet meer wat ze comfortabel vinden, maar wat ze moeten doen voor topsport.”

De twee spelers begonnen dit jaar met Dennis Schenk als gezamenlijke coach. Maar in de loop van het seizoen bleek dat niet te werken, omdat ze andere dingen voor ogen hadden. „De een wilde op hardcourt spelen, de ander op gravel”, noemt Eltingh een voorbeeld. Griekspoor besloot Sluiter aan zijn staf toe te voegen. Van de Zandschulp kreeg deze zomer van de tennisbond Michiel Schapers mee als coach. Dat is tot nu toe een bijzonder goede match gebleken. Of zoals Schapers het deze week opmerkte: „We redden het prima met z’n tweeën.”

Ambitie ligt nog hoger

Of Schapers ook na de US Open in team Van de Zandschulp mee blijft draaien, weet hij nog niet. „Het is aan Botic of ik daar onderdeel van uitmaak”, zegt Schapers. „Ik sta er zeker voor open om hem op toernooien te begeleiden, maar als hij wat anders wil, is dat ook okay.” Eltingh: „Zonder ook maar iets van dit succes te willen claimen zijn we als KNLTB dankbaar dat we iets hebben mogen bijdragen.”

Met Van de Zandschulp op plek 62 van de wereldranglijst en Griekspoor op de rand van de top 100 lijkt het beter te gaan met tennis in het land. Eltingh: „We zijn blij, maar het is niet voldoende, onze ambitie ligt hoger. We hebben het liefst drie mannen en drie vrouwen in de top 100 of hoger. Kiki Bertens heeft de laatste jaren natuurlijk veel succes gehad en ook Arantxa Rus is goed bezig. Robin Haase heeft jaren de kar getrokken. Maar je weet ook genoeg als je bedenkt dat het zeventien jaar geleden was dat een Nederlander, Sjeng Schalken, zo ver kwam op een Grand Slam als Botic nu.”

