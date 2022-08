Van de Zandschulp naar halve finale in Winston-Salem en twee zeges verwijderd van eerste ATP-titel

In de hele partij vonden slechts twee servicebreaks plaats. De eerste set verliep zonder breaks, in de tweede set nam Bonzi - de mondiale nummer 50 - een 3-1-voorsprong. In de tiebreak van de tweede set benutte de Nederlander zijn eerste wedstrijdpunt met een sterke service. ,,Ik speelde een ongelooflijk sterke tiebreak”, zei Van de Zandschulp over de slotfase van het duel. ,,We serveerden beiden goed en het niveau lag hoog.”

In de halve finale krijgt de 26-jarige Nederlander, die vijftien aces sloeg, opnieuw een Fransman tegenover zich: Adrian Mannarino, die zijn Frans-Amerikaanse tegenstander Maxime Cressy versloeg met 6-4 7-6 (3). De andere halve eindstrijd gaat tussen de Zwitser Marc-Andrea Huesler en Laslo Djere uit Servië.

Top 20 gloort

Van de Zandschulp is nog twee zeges verwijderd van zijn eerste ATP-titel. Bij winst van het toernooi in Winston-Salem betreedt hij de mondiale top 20. ,,Dit seizoen is een soort achtbaan met zo’n grote sprong op de wereldranglijst en zoveel verschillende toernooien”, zei Van de Zandschulp. ,,Op veel plekken is het mijn eerste keer, zo ook hier in Winston-Salem. Maar voorlopig heb ik het naar mijn zin hier.”

Het toernooi van Winston-Salem geldt als laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint maandag. De beste Nederlander is in de eerste ronde gekoppeld aan een qualifier, ook Tim van Rijthoven treft een qualifier.

Volledig scherm Botic van de Zandschulp in zijn partij tegen de Fransman Benjamin Bonzi in de kwartfinale van het ATP-toernooi in Winston-Salem. © AFP

Gijs Brouwer één zege verwijderd van US Open

Gijs Brouwer heeft nog maar één overwinning nodig voor een plek in het hoofdtoernooi van de US Open. De nummer 184 van de wereld was in de tweede kwalificatieronde met 7-5 6-1 te sterk voor de Argentijn Facundo Mena, de mondiale nummer 133.

In de beslissende kwalificatieronde neemt de 26-jarige Brouwer het op tegen Paul Jubb. De 22-jarige Brit staat op plek 203 op de wereldranglijst. Brouwer stond nooit eerder in het hoofdtoernooi van een grand slam. Hij maakte onlangs op Wimbledon zijn debuut in de kwalificaties van een grandslamtoernooi.

Eerder verzekerde Jesper de Jong (22) zich van een plek in de laatste kwalificatieronde. Hij treft de Argentijn Federico Delbonis in de laatste voorronde.

Lesley Pattinama-Kerkhove heeft ook nog maar één zege nodig voor een plaats in het hoofdtoernooi. De Amerikaanse Ashlyn Krueger is haar opponente in de derde en laatste ronde van de kwalificaties.