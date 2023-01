Van de Zandschulp overtuigend naar halve finale in India

Met video Suzan Lamens met titel op zak vol vertrouwen naar ‘Happy Slam’

Tennisster Suzan Lamens heeft in Amstelveen voor het tweede jaar op rij de nationale titel veroverd. Lamens, 23 jaar en de nummer 200 van de wereld, was in de finale in twee sets te sterk voor de elf jaar oudere Bibiane Schoofs. De setstanden waren 6-4 en 6-3.

18 december