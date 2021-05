Van de Zandschulp treft Pool Hurkacz op Roland Garros

Na Bertens moet ook Rus streep zetten door WTA-toer­nooi in Italië

18 mei Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor het WTA-toernooi van Parma, dat deze week gespeeld wordt. De 30-jarige Rus, de nummer 85 van de wereld, heeft volgens de WTA last van een beenblessure. Het graveltoernooi in Italië is zondag begonnen.