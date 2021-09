Van de Zandschulp trekt goede lijn door en zet Nederland op voorsprong in Davis Cup

Medvedev doet het ook tegen Au­ger-Aliassime in drie sets en bereikt finale

11 september Daniil Medvedev heeft zich als eerste tennisser verzekerd van een plek in de finale van de US Open. De Russische nummer 2 van de wereld was in de halve eindstrijd in drie sets te sterk voor de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-4 7-5 6-2.