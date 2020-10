Van de Zandschulp trekt zich ‘om medische redenen’ terug voor halve finales Hamburg

finale roland garros Nog eentje en dan heeft Nadal het record van Federer te pakken

11 oktober Rafael Nadal is één zege verwijderd van zijn dertiende eindzege op Roland Garros en zijn twintigste grand slam-titel in totaal. Alles staat hem tegen in Parijs, waar hij vandaag in de eindstrijd tegen Novak Djokovic speelt, maar dat record roept zó hard.