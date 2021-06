Van matchfixing verdachte Russische tennisster weer vrijgelaten

De 26-jarige Sizikova wordt volgens Franse media verdacht van matchfixing. Het zou onder meer gaan om een partij die ze vorig jaar speelde op het grandslamtoernooi in Parijs. Sizikova vormde toen een dubbel met de Amerikaanse Madison Brengle. Ze verloren in de eerste ronde van twee Roemeense tennissters.



De tennisster uit Moskou staat op de wereldranglijst van het dubbelspel op plek 101. In het enkelspel neemt ze plek 765 in. Sizikova sloeg in haar carrière pas iets meer dan 200.000 dollar aan prijzengeld bij elkaar. Ze boekte als dubbelspeelster één toernooizege, twee jaar geleden in Lausanne. In het enkelspel neemt ze plek 765 in. Ze werd afgelopen donderdag in de eerste ronde van het dubbelspel uitgeschakeld.