Van Rijthoven en De Jong doen goede kwalificatiezaken, exit Hogenkamp en Pattinama-Kerkhove

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de Fransman Enzo Couacaud of de Duitse routinier Philipp Kohlschreiber. Van Rijthoven moet drie partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken.

Later op dinsdag kwam ook Richèl Hogenkamp (211) nog in actie, maar zij strandde tegen de nummer 219 van de wereld Yuki Naito. Hogenkamp ging er met 6-4 en 6-2 af in Parijs.

Suzan Lamens kwam maandag al in actie. Zij plaatste zich moeiteloos voor de tweede kwalificatieronde door Maddison Inglis uit Australië met 6-2 en 6-2 te verslaan.

Jesper de Jong

Jesper de Jong is op Roland Garros overtuigend doorgedrongen tot de tweede ronde van de kwalificaties. De 21-jarige geboren Haarlemmer won na een partij van vijf kwartier met 6-2 6-3 van Vit Kopriva uit Tsjechië.

De Jong, de nummer 172 van de wereld, treft in de volgende ronde de Duitser Daniel Masur. Masur is de mondiale nummer 233. Eerder op dinsdag plaatste ook Tim van Rijthoven zich voor de tweede ronde van de kwalificaties van het grandslamtoernooi van Parijs. Hij speelt daarin tegen de Fransman Enzo Couacaud. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten.

In de kwalificatie van het vrouwentoernooi strandde Lesley Pattinama-Kerkhove in de eerste ronde. De als 27e geplaatste Nederlandse moest in twee sets haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Christina Mchale. Het werd 6-3 6-2.

Later op dinsdag komt Arianne Hartono nog in actie in de eerste ronde. Arantxa Rus is zeker van deelname aan het hoofdtoernooi.