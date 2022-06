Van Rijthoven ziet stunt in Rosmalen als doorbraak: ‘Heel blij dat ik het tennissen niet achter mij heb gelaten’

Tallon Griekspoor legt het na twee tiebreaks af tegen Felix Au­ger-Aliassime

Tallon Griekspoor is er in tegenstelling tot zijn landgenoot Tim van Rijthoven niet in geslaagd om de kwartfinale van de Libéma Open te halen. Nummer 9 van de wereld Felix Auger-Aliassime was met 6-7 (2) en 6-7 (5) te sterk.

16:50